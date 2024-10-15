Воспитанник «Зенита» Москвичев назвал лучшие футбольные академии России

Воспитанник «Зенита» Богдан Москвичев назвал лучшие академии в России.

«В «Оренбурге» много воспитанников «Зенита», помогает ли мне это? Ну, конечно, для меня это плюс, потому что я ребят давно знаю — помню, в детстве смотрел, как Данька Прохин вызывался в сборную по юношам, как он на чемпионатах России тащил команду, все время слышал его имя. С Хотулевым Даней такая же история. Академия «Зенита» — одна из сильнейших в стране сейчас? Да, думаю. Наряду с академиями «Локомотива», «Краснодара» и «Динамо». Но сейчас потенциал воспитанников «Локомотива», как мне кажется, выше всех. Очень талантливые ребята оттуда выходят каждый год», — приводит слова Москвичева «РБ Спорт».

20-летний вратарь перешел в «Оренбург» летом 2024 года на правах аренды. Москвичев в текущем сезоне сыграл 12 матчей, пропустил 23 гола и 1 встречу провел на ноль.