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Сегодня, 16:25

Рудаков: «ХИК — это местный «Зенит». «Хонка» как «Ростов»

Алина Савинова
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Воспитанник «Зенита», вратарь финской «Хонки» Максим Рудаков сравнил клубы из Финляндии и России.

«ХИК — это местный «Зенит». Для Финляндии — топ-клуб. В плане финансов между ХИКом и остальными — огромная пропасть. Контракты хорошие предлагают. «Хонка» в этом плане не только от ХИКа, но и от КуПСа отстает. Только за счет игры можем конкурировать. Прямо как «Ростов». Что там, что здесь много своих воспитанников, молодых футболистов. Тренерский штаб «Хонки» тоже выстраивает красивую, комбинационную игру. За счет этого игроки растут. Сейчас продали португальца, которого брали бесплатно, за 400 или 500 тысяч евро в шведский АИК. Для «Хонки» это большой трансфер. В предыдущие годы были продажи в «Болонью», «Лечче», — приводит «Чемпионат» слова Рудакова.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров. ХИК идет первым в чемпионате Финляндии, «Хонка» — третьей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007435-rossijskij-vratar-rudakov-hik-eto-finlyandskij-zenit-a-honka-pohozha-na-rostov.html
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