Восстановление игрока «Спартака» Умярова после травмы идет не по плану

Процесс восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после повреждения идет не по плану.

«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идет не по плану — процесс затягивается. Кость срастается не так быстро и не совсем правильно. Медицинский штаб «Спартака» рассматривает вариант с операцией, которая еще больше увеличит срок восстановления игрока. Окончательное решение о ее необходимости в клубе примут в ближайшее время», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).

Вчера, 27 февраля, спартаковцы обыграли «Локомотив» в ответной четвертьфинальной игре FONBET Кубка России (4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.