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Восстановление игрока «Спартака» Умярова после травмы идет не по плану

Алина Савинова
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Процесс восстановление полузащитника «Спартака» Наиля Умярова после повреждения идет не по плану.

«Восстановление Умярова после перелома плюсневой кости идет не по плану — процесс затягивается. Кость срастается не так быстро и не совсем правильно. Медицинский штаб «Спартака» рассматривает вариант с операцией, которая еще больше увеличит срок восстановления игрока. Окончательное решение о ее необходимости в клубе примут в ближайшее время», — приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

Футболист получил травму 9 октября 2022 года в матче 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (5:2).

Вчера, 27 февраля, спартаковцы обыграли «Локомотив» в ответной четвертьфинальной игре FONBET Кубка России (4:2) и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5013515-vosstanovlenie-umyarova-idyot-ne-po-planu-v-spartake-rassmatrivayut-variant-s-operaciej.html
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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