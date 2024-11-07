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Сегодня, 11:13

Мусаев второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в РПЛ

Руслан Минаев
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев признан лучшим тренером октября в РПЛ.

За него проголосовали восемь из десяти экспертов. В октябре «Краснодар» одержал три победы в трех матчах.

Помимо Мусаева на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо» Москва), Марко Николич (ЦСКА) и Дмитрий Пятибратов («Факел»).

«Мусаев стал лучшим в голосовании экспертов РПЛ и у комментаторов, а у болельщиков его смог опередить только Дмитрий Пятибратов», — говорится в сообщении РПЛ в Telegram-канале.

Мусаев также был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.

Мурад Мусаев
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар

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