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Судейство

Сегодня, 16:36

Возникли проблемы с выбором судей на 19-й тур РПЛ. Много травмированных и отстраненных

Александр Бобров
Шеф-редактор
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По данным «СЭ», у руководства департамента судейства РФС есть проблемы с выбором арбитров на матчи 19-го тура чемпионата России, которые пройдут с 10 по 12 марта.

Из-за проблем со здоровьем, связанных с травмами, повреждениям и болезнями, не могут работать в качестве судей Ян Бобровский, Кирилл Левников и Василий Казарцев. Из-за ошибок в кубковых играх и встречах 18-го тура в запасе оказались Виталий Мешков, Сергей Иванов, Артем Любимов и Алексей Сухой.

После ноябрьской игры «Зенит» — «Спартак» не получал назначений Владимир Москалев. Возможно, также будут отстранены Иван Сиденков, Артем Чистяков, Антон Фролов и Евгений Турбин.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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