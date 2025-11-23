Врач ЦСКА Безуглов рассказал о характере травмы Кругового после матча со «Спартаком»

Сегодня, 10:30
Врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник команды Данил Круговой получил ушиб передней подвздошной ости подвздошной кости таза.
«У Кругового ушиб передней подвздошной ости и сухожилий вокруг. В течение двух-трех дней будем смотреть динамику. Думаю, что будем готовить к «Оренбургу», — цитирует Безуглова ТАСС.
В матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) Круговой получил травму и был заменен в первом тайме. Он столкнулся с вратарем красно-белых Александром Максименко на углу вратарской «Спартака».
ЦСКА с 33 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы РПЛ.