Безуглов — о вратаре ЦСКА Торопе: «Мы по заказу изготовили ему специальную маску»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии вратаря армейцев Владислава Торопа.

— Слава активно проходит реабилитацию. Планируем, что скоро приступит к беговой работе на специальной антигравитационной дорожке. После цикла этой работы, если все будет хорошо, он приступит к беговой работе на поле.

— Он будет играть в маске?

— Мы по заказу изготовили ему специальную маску на 3D-принтере. Играть или не играть в ней — это его решение.

— Сколько ему придется ее носить?

— Он может ее вообще не носить. Это вопрос психологии на первом этапе. Он может спокойно и без нее обходиться, — сказал Безуголов «СЭ».

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.