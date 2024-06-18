Врач ЦСКА сообщил, что Мухин начнет первый сбор в общей группе

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии полузащитника армейцев Максима Мухина.

«Максим хорошо себя чувствует. Он начнет первый сбор ЦСКА в общей группе», — сказал Безуглов «СЭ».

22 октября стало известно, что у Мухина диагностирован разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября ЦСКА сообщил в социальных сетях об операции 22-летнего футболиста.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной голевой передачей.