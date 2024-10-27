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Сегодня, 19:26

Врач «Динамо» раскрыл секрет восстановления Тюкавина и Карраскаля

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о состоянии здоровья нападающего Константина Тюкавина и полузащитника Хорхе Карраскаля.

— Марцел говорил, что Тюкавин не смог бы сыграть.

— Смог.

— Почему. Это ваша работа?

— Это общая работа, мы все вместе одна команда.

— С чем связано, что он мог пропустить?

— У него с «Рубином» был очень сильный ушиб. Это общая работа всего медицинского и тренерского штаба. Костя сегодня смог сыграть.

— Так же с Карраскалем? Что было у него?

— Так же с Карраскалем. Все вместе поработали, сообща. Как всегда, на благо «Динамо». И все сыграли.

«Динамо» набрало 26 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ. «Химки» с 11 очками — на 13-й строчке.

Константин Тюкавин
Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)

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