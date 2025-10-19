Врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Лунева: «Точно не сыграет на следующей неделе»

Врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал состояние здоровья голкипера Андрея Лунева, который пропустил матч против «Ахмата» (2:2) в 12-м туре РПЛ. «У него травма локтя, небольшое растяжение. Он получил повреждение во время тренировки буквально на днях. Точно не сыграет на следующей неделе», — сказал Родионов.

Симон Вирсаладзе Невелика потеря 20.10.2025

hamal для Расулова шанс закрепиться. Пожелаем удачи парню! 20.10.2025

Леоныч Ну, если уж даже из перерасширеннного сотава Сборной убрал... 20.10.2025

Леоныч Ну, хоть одна хорошая новость 20.10.2025