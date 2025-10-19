Врач «Динамо» рассказал о состоянии здоровья Лунева: «Точно не сыграет на следующей неделе»

19 октября, 23:15
Врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал состояние здоровья голкипера Андрея Лунева, который пропустил матч против «Ахмата» (2:2) в 12-м туре РПЛ.
«У него травма локтя, небольшое растяжение. Он получил повреждение во время тренировки буквально на днях. Точно не сыграет на следующей неделе», — сказал Родионов.
Симон Вирсаладзе
Невелика потеря
20.10.2025
hamal
для Расулова шанс закрепиться. Пожелаем удачи парню!
20.10.2025
Леоныч
Ну, если уж даже из перерасширеннного сотава Сборной убрал...
20.10.2025
Леоныч
Ну, хоть одна хорошая новость
20.10.2025
andy1962
Для Динамо счастье, что Лунев не сыграет. Да и была ли травма? Мне кажется, Карпуша посадил Андрея на лавку после позорного гола от Локо.
19.10.2025