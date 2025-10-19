Врач «Динамо» Родионов подтвердил, что Миранчук получил травму голеностопа в матче с «Ахматом»

Врач «Динамо» Александр Родионов подтвердил, что полузащитник бело-голубых Антон Миранчук получил травму голеностопа в матче 12-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2).

После игры сам футболист, покинувший стадион на костылях, сообщил о проблемах с голеностопом.

— У него травма голеностопа. Болезненность была большая. Игрок хотел продолжить матч, но уровень боли, полученный в эпизоде, не дал ему это сделать. В подтрибуннном помещении Антону была оказана помощь, чтобы не развился отек. Завтра посмотрим, насколько серьезная травма.

— Какие сроки восстановления?

— Сложно об этом говорить. Все узнаем завтра.

Также Родионов ответил на вопрос о состоянии защитника Бактиера Зайнутдинова после игры.

— У него дискомфорт в области приводящей мышцы. Он попросил замену, потому что был дискомфорт. После игры отпустило. Посмотрим насколько серьезное у него повреждение, — сказал Родионов.

Миранчук и Зайнутдинов вышли на игру с «Ахматом» в стартовом составе «Динамо». Миранчук был заменен на 44-й минуте встречи, а Зайнутдинов — в перерыве.