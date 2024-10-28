Врач «Динамо» сообщил, что Лаксальт приступит к беговой работе на этой неделе

Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья полузащитника Диего Лаксальта.

— Диего у нас уже на этой неделе начинает протокол восстановления с беговой работой на поле. Будем ее прогрессировать. Поэтому в ближайшее время тоже намерены возвращать его в группу для подготовки к играм.

— Про Лаксальта писали, что в районе месяца будет проходить восстановление.

— Это если брать по классике травмы. У нас так где-то и выйдет, получается.

Ранее «СЭ» сообщал, что Лаксальт получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.

В сезоне-2024/25 Лаксальт провел 9 матчей за бело-голубых и не отличился результативными действиями.