Врач «Динамо» верит, что Лаксальт вернется на поле перед ноябрьской паузой на сборные

Сегодня, 08:30
Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья полузащитника Диего Лаксальта.
«Диего на этой неделе начал работать на поле. В ближайшее время он у нас должен выполнить протокол для возвращения в общую группу. И, возможно, в ближайших играх Диего поможет команде. Ждать его после ноябрьской паузы на международные матчи? Будем стараться, чтобы Лаксальт вернулся до перерыва на сборные», — сказал Родионов «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что Лаксальт получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.
В сезоне-2024/25 Лаксальт провел 9 матчей за бело-голубых и не отличился результативными действиями.