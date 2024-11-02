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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 08:30

Врач «Динамо» верит, что Лаксальт вернется на поле перед ноябрьской паузой на сборные

Константин Белов
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал «СЭ» состояние здоровья полузащитника Диего Лаксальта.

«Диего на этой неделе начал работать на поле. В ближайшее время он у нас должен выполнить протокол для возвращения в общую группу. И, возможно, в ближайших играх Диего поможет команде. Ждать его после ноябрьской паузы на международные матчи? Будем стараться, чтобы Лаксальт вернулся до перерыва на сборные», — сказал Родионов «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Лаксальт получил повреждение приводящих мышц на одной из тренировок.

В сезоне-2024/25 Лаксальт провел 9 матчей за бело-голубых и не отличился результативными действиями.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт

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