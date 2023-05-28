Врач «Ростова» Шкуляк: «Пытаемся успеть восстановить Комличенко к игре с ЦСКА»

Врач «Ростова» Владимир Шкуляк рассказал о сроках восстановления нападающего команды Николая Комличенко.

«У Комличенко мышечная травма. Пытаемся успеть восстановить футболиста к игре с ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Шкуляка.

27-летний получил травму в матче 27-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) и пропустил игры против «Краснодара» (0:3) и «Ахмата» (3:2).

На данный момент ростовская команда занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. Матч между ростовчанами и ЦСКА в рамках заключительного тура РПЛ пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.