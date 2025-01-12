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Сегодня, 15:20

Врач «Ростова» заявил, что на сборах Миронова будут частично подпускать к общей группе

Алина Савинова
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Главный врач «Ростова» Михаил Вартапетов оценил состояние полузащитника команды Алексея Миронова.

25-летний футболист из-за травмы не играл с марта прошлого года. В июне он перенес операцию.

«У Алексея была очень сложная история с его операцией в Испании, с состоянием колена. Но сейчас все очень оптимистично. Думаю, что мы его уже на сборах будем частично подпускать к общей группе. Все идет по плану. Все согласовано с его оперирующими хирургами, все довольно хорошо. Постепенно, планомерно он готовится к общей группе», — цитирует Вартапетова «РБ Спорт».

Миронов подписал пятилетний контракт с «Ростовом» перед началом сезона-2022/23. За команду он дебютировал в РПЛ 24 июля 2022-го.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Михаил Вартапетов
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