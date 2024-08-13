Шелия: «Против «Спартака» не нужна дополнительная мотивация»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мнением о ничьей со «Спартаком» (0:0) в 4-м туре РПЛ.

«Конечно, мы выходили очень настроенными. Речь идет о матче против «Спартака», об игре на таком стадионе. Здесь не нужна дополнительная мотивация. Она и так присутствует. После матча с «Локомотивом» нужно было реабилитироваться», — цитирует Шелию Metaratings.ru.

После 4 матчей «Ахмат» с 3 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче грозненцы сыграют на выезде с «Краснодаром» в рамках 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча пройдет 15 августа, начало — в 20.30 по московскому времени.