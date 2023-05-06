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Сегодня, 19:00

Шелия: «Цель на этот сезон — оказаться как можно выше. Будем бороться за пятое место»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал победу над «Торпедо» (5:1) в матче 26-го тура РПЛ.

— Сегодня ребята в первом тайме уже делали результат. Победу можно занести нам в актив. Цели на следующий сезон? Сначала надо этот доиграть, потом будем думать о следующем. Надо приложить силы, чтобы оказаться на том месте, каком мы хотим. Таблица очень плотная.

Цель на этот сезон — оказаться как можно выше в таблице. Думаю, сейчас будем бороться за пятое место, — сказал Шелия.

«Ахмат» с 43 очка занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следом идет «Динамо» с 42 баллами.

Гиорги Шелия
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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