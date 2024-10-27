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Сегодня, 21:02

Гиорги Шелия: «Ахмат» пропускает в каждой игре — это проблема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия заявил, что его команда много пропускает.

В 13-м туре РПЛ «Ахмат» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:2.

«Что поменял или добавил Ташуев, когда пришел в команду? Схему, потому что мы играли сначала в пять защитников, потом стали играть в четыре. Как вы видите, мы пропускаем в каждой игре — это проблема. В матче с «Ростовом» мы тоже пропустили, но несмотря на это мы смогли победить в матче. Есть над чем работать. Не стоит сейчас улетать куда-то там высоко. У нас есть проблемы, но есть позитив — три очка, поэтому постоим», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

Команда Ташуева выиграла первый матч в нынешнем сезоне чемпионата России. После 13 встреч «Ахмат» с девятью очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Гиорги Шелия
ФК Ахмат

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