Вратарь «Ахмата» Шелия — о голе Воробьева: «Это больше несчастный случай, чем ошибка Торопа»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» оценил гол нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3).

«Сам Дмитрий Воробьев сказал, что он не бил по воротам в этом эпизоде. Мяч срезался, а вратарь ждал навеса. Мяч мог спокойно уйти и за пределы поля. Это больше несчастный случай, чем ошибка Торопа. Владислав — хороший вратарь, у него все впереди. После пропущенного второго гола от «Локомотива» он несколько раз спас команду, не выпал из игры, и это важно», — сказал Шелия «СЭ».

На 45+3-й минуте встречи Воробьев догнал мяч, укатившийся к угловому флажку, и выполнил подачу в штрафную красно-синих. Вратарь ЦСКА не ожидал, что мяч полетит в створ, и пропустил гол.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.