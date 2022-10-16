Вратарь «Ахмата» Шелия заявил, что у него нет обиды на Талалаева

Вратарь «Ахмата» Георгий Шелия рассказал об отношениях с бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.

«В любом случае я один из старших футболистов «Ахмата», мне нужно быть примером для молодых ребят, чтобы показать, что есть плохо, а что хорошо. Всегда стараюсь кому-то что-то подсказывать. Но лучшей своей работой показать ребятам, что в любой ситуации нужно выкладываться на все сто процентов. В каких отношениях я расстался с Талалаевым? Я ни на кого не обижен! После увольнения с ним не общался. Это нормально. С кем-то ты остаешься в теплых отношениях, а с кем-то расходишься. У меня нет никаких обид. Есть своя дорога, по которой я иду», — приводит слова Шелия «РБ Спорт».

Он также рассказал об изменениях в команде после назначения Сергея Ташуева на пост главного тренера.

«Стараемся больше держать мяч, много розыгрышей стало перед воротами соперника. Другой стиль игры хочет привить нам новый тренер», — добавил Шелия.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Ахмат».

«Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 13 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с «Торпедо» (23 октября).