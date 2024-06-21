Вратарь «Акрона» Волков: «Первый год в РПЛ для новичков будет тяжелый. Не ждем легкого турнира»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ — сезона-2024/25.

«Мы не растеряли физическую форму во время небольшого отпуска. Первый год в РПЛ для новичков будет тяжелый. Ожидание — получить качественное сопротивление от качественных соперников. Мы готовы, сезон покажет, на что способны. РПЛ — это совсем другой турнир, тут другой уровень. От этого нам будет только интереснее. Не ждем легкого турнира», — сказал Волков «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».