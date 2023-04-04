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Вратарь «Акрона»: «Самая крутая серия пенальти? С «Локомотивом» тоже была неплохая»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков подвел итоги полуфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (0:0, пенальти 4:1).

— Впечатления положительные. Все рады, что выиграли, — начал Волков. — Помог тренерский штаб, проанализировали соперника. «Динамо» очень хорошо играло в прессинг. Везение было на нашей стороне.

— Это самая крутая серия пенальти в карьере для вас?

— С «Локомотивом» тоже была неплохая. Что дальше? Да тут миллион игр, пока не знаю.

— С кем бы хотел сыграть в финале?

— С «Крыльями».

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов«/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
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