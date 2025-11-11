Видео
11 ноября, 09:20

Гудиев — о матче против 2DROTS: «Не вижу ничего плохого, думаю, это нравится болельщикам»

Александр Абустин
корреспондент

Вратарь «Акрона» Виталий Гудиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном матче между клубом из Тольятти и 2DROTS.

«Это прикольно. Думаю, это нравится болельщикам. Редко, но слежу за Медиалигой. Критика турнира? Если фанатам это нравится, не думаю, что в этом есть что-то плохое. Предположим, есть перерыв и надо сыграть товарищескую игру, тогда можно провести встречу. Там же бывшие футболисты играют», — сказал Гудиев «СЭ».

Ранее о возможности матча между «Акроном» и 2DROTS заявил генеральный директор тольяттинцев Константин Клюшев.

Виталий Гудиев
ФК 2Drots
ФК Акрон
