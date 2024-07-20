Вратарь «Акрона» Волков: «Позволили «Локомотиву» очень много, поэтому проиграли»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение команды от «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча проходила 20 июля в Москве и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.

«За счет чего создали такое количество моментов? За счет командной игры, ну и опять же, сколько мы позволили создать сопернику. Позволили им очень много, поэтому проиграли. Новая команда, чуть не сыграна. Будем работать. Мы ни в коем случае не опускаем руки. Понимаем, что чемпионат длинный и у нас есть свои задачи — побеждать в каждом матче, несмотря на то, с кем будем играть. В РПЛ прекрасно, хорошая атмосфера. Результат хромает, а так все хорошо, прекрасный стадион и болельщики», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.