Сегодня, 19:55
Голкипер «Акрона» Сергей Волков считает, что вратарь «Зенита» Евгений Латышонок слукавил, заявив, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для жизни в Санкт-Петебурге.
«Латышонок сказал, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц? Я думаю, он лукавит. На 30 тысяч и в провинции нигде не выживешь, а ему в Питере хватает, ха-ха. Ну, если ему хватает, пусть он раскроет секрет. Сколько денег в месяц нужно мне? У меня есть жена, ребенок, поэтому трат немало. Точные цифры не хотел бы называть, но намного больше, чем 30 тысяч, конечно», — цитирует Волкова «РБ Спорт».
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)