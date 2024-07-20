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20 июля, 23:03

Вратарь «Акрона» Волков: «Играть агрессивно — уже наше ДНК»

Алина Савинова
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал план на игру с «Локомотивом» в 1-м туре РПЛ. Матч прошел 20 июля в Москве и завершился победой железнодорожников со счетом 3:2.

«Всегда начинаем агрессивно, это установка тренера. Можно сказать, наше ДНК уже. Всегда идем вперед и не боимся. На разборе ни разу не вспоминали игру прошлого года, нет смысла. Что у «Локомотива» лучше всего получалось? Хорошие контратаки. Это, опять же, следствие наших ошибок. Проиграли борьбу, оттуда все моменты», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Волков
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