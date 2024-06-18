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Сегодня, 11:30

Волков: «Руководство «Акрона» не может построить стадион за два дня»

Алина Савинова
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков отреагировал на критику в адрес клуба по поводу отсутствия собственного стадиона.

В 2021 году «Акрон» сообщил о строительстве нового стадиона в Тольятти около Волги, однако позже строительство новой арены было приостановлено из-за сложной экономической ситуации в клубе. В минувшем сезоне команда проводила домашние матчи в Жигулевске на «Кристалле».

«Конечно, приятнее было бы играть в Тольятти, но таковы реалии, мы под них подстраиваемся. Наше руководство не может за два дня построить новый стадион», — приводит «Чемпионат» слова Волкова.

Голкипер не видит проблемы в том, что в следующем сезоне команда будет играть на стадионе «Крыльев Советов».

«Мы понимаем, что будет тяжело, потому что это другой город. Но Самара не так далеко, наши города всегда хорошо общались. Не вижу никакой в этом проблемы. Для меня как футболиста главное, чтобы выдерживало поле и был организован транспорт из Тольятти для болельщиков», — добавил он.

По итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ. Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».

Источник: Чемпионат
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
Сергей Волков
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