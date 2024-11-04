Вратарь «Акрона» Волков о победе над «Крыльями Советов»: «Естественно, это была принципиальная игра»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ, а также оценил эпизод с пенальти в свои ворота, который не смог реализовать форвард самарцев Иван Сергеев.

«Естественно, это была принципиальная игра. И эмоции у нас самые положительные после победы в дерби. Рады, что подарили такой праздник своим болельщикам и всему Тольятти. Настрой у нас всегда боевой, но на дерби все заряжены особенным образом. Хотели выиграть их и, слава богу, у нас это получилось.

У нас с игры очень много моментов было. Один Хубулов мог два или три раза забивать. Это не только две ошибки «Крыльев» и все. Как опишу эпизод с назначенным пенальти в ваши ворота? Казалось бы, Савичев уже добежал, не дал ничего сделать сопернику, мяч уходит за пределы, но дальше резко: Эсковаль, катастрофа, фиаско. Если говорить о самом ударе, тут лучше спрашивать у Вани Сергеева, как и что он хотел исполнить. Перед ударом Сергеева Артем сказал мне не переживать. Дал понять, что все будет хорошо.

Каждый матч важен, но на данном этапе самым важным я все еще считаю игру с «Уралом» в переходных матчах. Второй ответный матч, который проходил в Жигулевске. Многое решалось для нас», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

После 14 туров чемпионата России-2024/25 «Акрон» с 16 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 12 очками идут на 12-й строчке.

В 15-м туре РПЛ тольяттинский клуб проведет выездной матч против «Спартака». Встреча состоится 10 ноября и начнется в 15 .15 по московскому времени.