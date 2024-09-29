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Сегодня, 18:32

Вратарь «Акрона» Волков: «В матче с «Ростовом» много «вертикалили» на Дзюбу»

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Вратарь «Акрона» Сергей Волков рассказал о выходе на замену в матче 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0).

«Сложно ли вратарю входить в игру по ходу матча? Конечно, редко случается, когда вратари выходят на замену, — приводит «РБ Спорт» слова Волкова. — Но мне не 15 лет, я вышел спокойно, ребята поддержали. Саша Васютин чуть дернул переднюю мышцу. Как вы видели по игре, мы много «вертикалили» и играли на Дзюбу, поэтому на тренировках нам нужно больше внимания уделить передней мышце бедра».

Благодаря победе в Ростове-на-Дону «Акрон» поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
ФК Акрон

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