Вратарь «Балтики» Бориско рассказал, что мог перейти в «Спартак» несколько лет назад

Вратарь «Балтики» Максим Бориско рассказал, что мог перейти в московский «Спартак».

«Да, действительно был интерес. Но сейчас все вопросы лучше адресовать моему агенту. Почему тогда не удалось перейти? Не могу ответить на этот вопрос. Тогда я работал с другим агентом. Он мне просто сказал, что что-то там не срослось.

Очень приятно, когда тобой интересуются такие большие клубы, как «Спартак». Если я тогда не перешел, значит, еще был не готов», — цитирует игрока Мetaratings.ru

Бориско выступает за «Балтику» с 2019 года. На счету 24-летнего вратаря 74 матча, 35 из которых «на ноль», а также 54 пропущенных мяча.