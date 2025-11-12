Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

12 ноября, 15:55

Акинфеев — о своей автобиографии: «Возможно, когда повешу бутсы на гвоздь, будет продолжение»

Константин Белов
Корреспондент

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в ходе презентации автобиографии «Игорь Акинфеев. Автобиография самого преданного футболиста в истории мирового футбола» не исключил, что у нее будет продолжение.

— Без своих коллег не смог бы создать эту книгу. Мы писали-писали книгу с Еленой Вайцеховской, а получилась она на 200 страниц. Еще не все истории рассказаны. Возможно, когда повешу бутсы на гвоздь, будет продолжение. Каждая новая история будет на 200 страниц. Так что нужно готовить еще диктофон.

— Насколько вы были откровенны в книге?

— Я такой человек, что каждое интервью у меня откровенное. Нет смысла давать интервью и юлить. Сейчас большой ажиотаж вокруг книги, это очень приятно. В книге все от чистого сердца, все откровенно.

Акинфееву 39 лет. Он играет за ЦСКА с 2003 года. В сезоне-2025/26 вратарь в 12 матчах пропустил 10 голов, в 3 матчах сыграл на ноль.

3

  • Слоноул

    Ты-то, даже на тире между двумя датами не заработал. У тебя на могиле между ними будет плевок.

    12.11.2025

  • korkodil

    Памятник уже пора ставить на Песчаной? А потом еще один когда закончит.

    12.11.2025

  • Listerman

    просто живи --статист среднего уровня

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Игорь Акинфеев
    ФК ЦСКА (Москва)
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    «Сочи» разгромил сборную Перу со счетом 5:1
    Мостовой: «Стоит «Спартаку» оступиться — все, конец. А когда другие проваливаются, то никто слова не говорит»
    Кияшко о возможном бое Дзюбы и Смолова: «Из российских футболистов никто не составит конкуренцию Артему»
    Кузнецов считает, что Кисляку и Глебову рано уходить из ЦСКА: «Есть отрицательный пример Захаряна»
    Кузнецов о ЦСКА: «Армейцам нужен новый хороший форвард»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя