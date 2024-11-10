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Сегодня, 17:15

Вратарь ЦСКА Акинфеев записал видеообращение после победы над «Крыльями Советов»

Алина Савинова
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил болельщиков с победой над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура РПЛ.

Встреча прошла в воскресенье, 10 ноября, на «Солидарность Арене» в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. По ходу матча Акинфеев отразил опасные удары Ивана Сергеева, Игоря Дмитриева и Владислава Шитова.

«Друзья, всех с победой! У команды три очка, а у меня вот что», — заявил Акинфеев в видео в Telegram-канале и показал награду лучшему игроку матча.

ЦСКА победил &laquo;Крылья Советов&raquo; (2:1). Секу Койта и&nbsp;Игорь Дмитриев. Тяжелейшая победа ЦСКА в Самаре: Акинфеев спасал, а Дивеев и Круговой наказали «Крылья»

ЦСКА одержал первую победу в последних четырех встречах во всех турнирах. Красно-синие с 27 очками занимают шестое место в чемпионате России.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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