Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:32

Вратарь ЦСКА и сборной Сирии Сарраф поделился мнением об Акинфееве

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф рассказал, каково ему тренироваться в одной команде с Игорем Акинфеевым.

— С основой ты тренировался?

— И часто. Волнительно, конечно, работать рядом с Акинфеевым!

— Верю. А как, кстати, называл его?

— Пытался лишний раз никак не называть, ха-ха! В основном Игорь Владимирович. Акинфеев много подсказывал, но помню, и как подкалывал! Когда собирался в сборную, он спросил: «А привезешь оливки из Сирии?» — цитирует Саррафа Sport24.

18-летний воспитанник армейской академии был вызван в сборную Сирии на Кубок Азии — 2024.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611554-vratar-tsska-i-sbornoy-sirii-ob-akinfeyeve-volnitelno-rabotat-ryadom-mnogo-podskazyval-no-i-podkalyval
Игорь Акинфеев
0
Читайте также
Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
МИД РФ назвал удары США и Великобритании по Йемену угрозой миру и безопасности
На Урале СК проверит мать, которая вывела ребенка на мороз без обуви
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Галактионов — о Дзюбе: «Артем — лидер «Локомотива». Нам важно не просто вместе играть, а выиграть»

Галактионов — о контракте Миранчука и Жемалетдинова: «Все заинтересованы, чтобы они были в команде. Переговорный процесс идет»