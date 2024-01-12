Вратарь ЦСКА и сборной Сирии Сарраф поделился мнением об Акинфееве

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф рассказал, каково ему тренироваться в одной команде с Игорем Акинфеевым.

— С основой ты тренировался?

— И часто. Волнительно, конечно, работать рядом с Акинфеевым!

— Верю. А как, кстати, называл его?

— Пытался лишний раз никак не называть, ха-ха! В основном Игорь Владимирович. Акинфеев много подсказывал, но помню, и как подкалывал! Когда собирался в сборную, он спросил: «А привезешь оливки из Сирии?» — цитирует Саррафа Sport24.

18-летний воспитанник армейской академии был вызван в сборную Сирии на Кубок Азии — 2024.