Акинфеев начал 21-й сезон в премьер-лиге. Это новый рекорд

Гостевым матчем против «Урала» (1:2) Игорь Акинфеев начал свой 21-й сезон в высшем российском дивизионе.

Голкипер ЦСКА дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года и за 20 лет провел в 544 матча. 37-летний вратарь установил новый рекорд по числу сезонов, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова. Еще один армеец Кирилл Набабкин сравнялся с Сергеем Игнашевичем и Сергеем Семаком — на счету всех троих по 19 сезонов.

Лидеры по числу сезонов в чемпионате России