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Сегодня, 15:30

Акинфеев начал 21-й сезон в премьер-лиге. Это новый рекорд

Акинфеев начал рекордный 21-й сезон в чемпионате России
Кирилл Бурдаков
Статистик
Игорь Акинфеев в игре с «Уралом».
Фото ФК «Урал»
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Гостевым матчем против «Урала» (1:2) Игорь Акинфеев начал свой 21-й сезон в высшем российском дивизионе.

Голкипер ЦСКА дебютировал в премьер-лиге в мае 2003 года и за 20 лет провел в 544 матча. 37-летний вратарь установил новый рекорд по числу сезонов, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова. Еще один армеец Кирилл Набабкин сравнялся с Сергеем Игнашевичем и Сергеем Семаком — на счету всех троих по 19 сезонов.

Лидеры по числу сезонов в чемпионате России

Игрок

Команды

Годы

Сезоны

Матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

2003-н.в.

21

544

Дмитрий Лоськов

Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн

1992-1993, 1994-2012, 2016

20

453

Александр Анюков

Крылья Советов, Зенит

2000-2020

20

360

Сергей Игнашевич

Крылья Советов, Локомотив, ЦСКА

1999-2018

19

489

Сергей Семак

Асмарал, ЦСКА, Москва, Рубин, Зенит

1993-2004, 2006-2013

19

456

Кирилл Набабкин

Москва, ЦСКА

2005-н.в.

19

266

Игорь Семшов

ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов

1996-2014

18

433

Василий Березуцкий

Торпедо-ЗИЛ, ЦСКА

2001-2018

17

402

Артем Дзюба

Спартак, Томь, Ростов, Зенит, Арсенал, Локомотив

2006-н.в.

17

401

Александр Самедов

Спартак, Локомотив, Москва, Динамо, Крылья Советов

2002-2019

17

386

Игорь Денисов

Зенит, Анжи, Динамо, Локомотив

2002-2019

17

384

Алексей Березуцкий

Черноморец, ЦСКА

2001-2018

17

355

Олег Кузьмин

Спартак, Уралан, Черноморец, Москва, Локомотив, Рубин

2000, 2002-2018

17

349

Юрий Жирков

ЦСКА, Анжи, Динамо, Зенит, Химки

2004-2009, 2011-2022

17

337

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

1996-2005, 2007-2009, 2011-2015

17

313

Павел Мамаев

Торпедо, ЦСКА, Краснодар, Ростов, Химки

2005-2022

17

307
Игорь Акинфеев
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
3
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