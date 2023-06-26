Sport24: Помазун интересен «Аугсбургу» и клубам ла лиги и сегунды

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Урал», интересен «Аугсбургу» и клубам ла лиги и сегунды, сообщает Sport24.

По данным источника, переговоры также ведутся между ЦСКА и «Уралом», что является наиболее вероятным вариантом для 26-летнего вратаря.

Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что с армейским клубом есть договоренность.

В прошлом сезоне он провел за екатеринбуржцев 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.