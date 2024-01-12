Вратарь ЦСКА Сарраф рассказал, что думает о тренере сборной Сирии Купере

Вратарь молодежной команды ЦСКА Максим Сарраф рассказал о знакомстве с главным тренером сборной Сирии Эктором Купером.

— Про Купера. Мы с тобой одного возраста, и я узнал его биографию только после ЧМ-2018, где он с Египтом попал в группу к России. Ты так же?

— А я вообще ничего не знал о нем! Когда меня уже позвали в основную сборную, стал гуглить, кто там тренер. Прочитал о нем в Википедии перед самым знакомством, и был сильно удивлен! Зато сейчас часто ходим с командой и с ним в баню — Купер, как и я, очень любит париться.

— Ничего себе.

— Когда я узнал, какие команды тренировал Эктор, стал все расспрашивать. Он делился, как тренировал в «Интере» Роналдо-зубастика, Каннаваро, говорил про Салаха в сборной Египта, — цитирует Саррафа Sport24.

Купер возглавляет сборную Сирии с февраля 2023 года. Ранее 68-летний аргентинский работал с «Валенсией», «Интером», «Мальоркой», «Пармой», сборными Грузии, Египта, Узбекистана и другими командами.