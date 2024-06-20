Вратарь ЦСКА Шайхутдинов прокомментировал назначение Николича

Сегодня, 12:50
Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера красно-синих.
— Как отреагировали на назначение Николича? Было ли первое общение с ним?
— Еще не общались. Сегодня начнутся сборы — там и познакомимся с новым тренерским штабом.
Владимир Федотов тренировал ЦСКА с июня 2022 года. 3 июня 2024 года московский клуб объявил об увольнении специалиста.
Новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.
Денис Сафронов