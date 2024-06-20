Вратарь ЦСКА Шайхутдинов рассказал о целях на сезон

Сегодня, 12:20
Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал «СЭ» о целях на сезон.
— Как прошел ваш отпуск?
— Все отлично, провел время в России — съездил на свою малую родину.
— Какие ставите цели перед собой на этот сезон?
— Исключительно самые высокие. Как и всегда.
— Как отреагировали на увольнение Владимира Федотова? Был ли какой-то прощальный разговор тренера с командой?
— Да, разговор был, но думаю, что пусть это останется между нами.
Владимир Федотов тренировал ЦСКА с июня 2022 года. 3 июня 2024 года московский клуб объявил об увольнении специалиста. Новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.
20 июня ЦСКА сообщил, что вратарь в ближайшее время на правах аренды перейдет в другой клуб.
Денис Сафронов