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Сегодня, 12:20

Вратарь ЦСКА Шайхутдинов рассказал о целях на сезон

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Вратарь ЦСКА Владимир Шайхутдинов рассказал «СЭ» о целях на сезон.

— Как прошел ваш отпуск?

— Все отлично, провел время в России — съездил на свою малую родину.

— Какие ставите цели перед собой на этот сезон?

— Исключительно самые высокие. Как и всегда.

— Как отреагировали на увольнение Владимира Федотова? Был ли какой-то прощальный разговор тренера с командой?

— Да, разговор был, но думаю, что пусть это останется между нами.

Владимир Федотов тренировал ЦСКА с июня 2022 года. 3 июня 2024 года московский клуб объявил об увольнении специалиста. Новым главным тренером армейцев стал серб Марко Николич.

20 июня ЦСКА сообщил, что вратарь в ближайшее время на правах аренды перейдет в другой клуб.

Денис Сафронов

Владимир Шайхутдинов
ФК ЦСКА (Москва)
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