Сегодня, 18:10
Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев раскритиковал игроков «Краснодара» после матча второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ.
Во втором тайме защитник «быков» Витор Тормена жестко сфолил на форварде бело-голубых Денисе Бокове, после чего между футболистами началась массовая стычка на поле. Бразилец получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», — приводит «РБ Спорт» слова Лунева.
В этом матче «Краснодар» одержал победу над «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на счету форварда Джона Кордобы.