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Сегодня, 18:10

Лунев — о потасовке с игроками «Краснодара»: «Они мерзкие, черти!»

Алина Савинова
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев раскритиковал игроков «Краснодара» после матча второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ.

Во втором тайме защитник «быков» Витор Тормена жестко сфолил на форварде бело-голубых Денисе Бокове, после чего между футболистами началась массовая стычка на поле. Бразилец получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», — приводит «РБ Спорт» слова Лунева.

В этом матче «Краснодар» одержал победу над «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на счету форварда Джона Кордобы.

Источник: РБ Спорт
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Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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