Лунев — о потасовке с игроками «Краснодара»: «Они мерзкие, черти!»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев раскритиковал игроков «Краснодара» после матча второго тура Winline Зимнего кубка РПЛ.

Во втором тайме защитник «быков» Витор Тормена жестко сфолил на форварде бело-голубых Денисе Бокове, после чего между футболистами началась массовая стычка на поле. Бразилец получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Стычка с игроками «Краснодара»? Они мерзкие! Ты видел, что они говорят? «Puta madre». Черти они! Я подхожу, начинаю их разнимать, а они говорят: «Puta madre». Что я им ответил? Нецензурно», — приводит «РБ Спорт» слова Лунева.

В этом матче «Краснодар» одержал победу над «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на счету форварда Джона Кордобы.