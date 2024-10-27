Лунев — о пропущенных голах в последних матчах «Динамо»: «Меня больше беспокоят очки команды»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал пропущенные мячи в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

— «Химки» вам забили два потрясающих гола. Был ли шанс, что вы их сможете потащить?

— Первый между ног с близкого расстояния, не повезло. Второй — хороший удар, а третий — рикошет, вы сами видели.

— Вас не беспокоит такое большое количество пропущенных мячей?

— Меня больше беспокоят очки команды. Мы выиграли, а это самое главное.

— Значит вас это не беспокоит? Вы готовы пропускать много ради победы?

— Если мы будем пропускать больше хоккейного «Динамо и будем на первом месте, то да.

«Динамо» с 26 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. 1 ноября бело-голубые на своем поле примут «Ростов».

(Денис Сафронов)