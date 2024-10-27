Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:21

Лунев — о пропущенных голах в последних матчах «Динамо»: «Меня больше беспокоят очки команды»

Telegram Дзен

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал пропущенные мячи в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).

— «Химки» вам забили два потрясающих гола. Был ли шанс, что вы их сможете потащить?

— Первый между ног с близкого расстояния, не повезло. Второй — хороший удар, а третий — рикошет, вы сами видели.

— Вас не беспокоит такое большое количество пропущенных мячей?

— Меня больше беспокоят очки команды. Мы выиграли, а это самое главное.

— Значит вас это не беспокоит? Вы готовы пропускать много ради победы?

— Если мы будем пропускать больше хоккейного «Динамо и будем на первом месте, то да.

«Динамо» с 26 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. 1 ноября бело-голубые на своем поле примут «Ростов».

(Денис Сафронов)

Андрей Лунев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Санду назвала причину введения санкций против России
«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский умер после ДТП в Севастополе
Заместителя британского посла в России госпитализировали в Москве
Семак тащит на себе Вендела и Клаудиньо, русский паспорт Дугласа Сантоса ФИФА может не утвердить. Что происходит в «Зените» накануне матча с «Локо»
Чимаев победил Уиттакера в первом раунде со-главного боя UFC 308
Материалы сюжета РПЛ, 13-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
«Зенит» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Балахнин рассказал, какой матч ожидает от «Зенита» и «Локомотива»
Мостовой: «Динамо» играет так: вы забьете сколько можете, а мы — сколько захотим»
Гафин: «В идеале «Динамо» нужно меньше пропускать, но в нашем случае главное — итоговый результат»
«Динамо» продолжило день открытых дверей: 4:3 в Химках после 6:3 в Самаре. Личка ставит на веселье
РПЛ, 13-й тур, расписание и результаты: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Сегодня
Вчера
Неделя