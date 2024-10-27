Сегодня, 19:21
Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал пропущенные мячи в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (4:3).
— «Химки» вам забили два потрясающих гола. Был ли шанс, что вы их сможете потащить?
— Первый между ног с близкого расстояния, не повезло. Второй — хороший удар, а третий — рикошет, вы сами видели.
— Вас не беспокоит такое большое количество пропущенных мячей?
— Меня больше беспокоят очки команды. Мы выиграли, а это самое главное.
— Значит вас это не беспокоит? Вы готовы пропускать много ради победы?
— Если мы будем пропускать больше хоккейного «Динамо и будем на первом месте, то да.
«Динамо» с 26 очками располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. 1 ноября бело-голубые на своем поле примут «Ростов».
(Денис Сафронов)