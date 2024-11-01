Сегодня, 21:55
Вратарь «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал свою ошибку в матче 14-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).
— Был игрок в середине. Я ему отдал, он не пошел. Может быть, я неточно пас дал.
— Как оцените сегодняшний матч?
— Результат, конечно, не очень хороший для нас, учитывая, что у нас были моменты.
— Что вы сказали в раздевалке после пропущенного гола, может быть, извинились?
— Я? Должен был?
— Многие говорят...
— Пускай говорят. Я зашел в раздевалку, переоделся и вышел.
— А поддержка со стороны одноклубников?
— Мне? Зачем. Рабочий момент. Ошибки бывают. Работаем дальше.
«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН». Встреча пройдет 9 ноября.