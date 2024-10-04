Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:44

Лунев: «Итоги ВЦИОМа печальные. В России раньше было больше интереса к футболу»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев оценил итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа).

«Не слышал про опрос ВЦИОМа. Но итоги печальные. Вижу, что в России раньше было больше интереса к футболу. Банально во времена ЧМ-2018 интерес был больше.
Думаю, падение интереса к футболу связано с отсутствием еврокубков. К нам больше не приезжают хорошие соперники. Может, это одна из причин. А если говорить в целом про уровень футбола: в каких-то моментах он снизился, в каких-то, наоборот, лучше стало», — приводит слова Лунева Sport24.

30 сентября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

Источник: Sport24
Андрей Лунев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
С Днем учителя: красивые открытки, прикольные картинки
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
В РАН не исключили завоз инфекции Марбург в Россию
Сегодня
Вчера
Неделя