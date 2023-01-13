Шунин — о второй части сезона: «Нужно выкладываться в каждом матче!»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» определил главную цель на вторую часть сезона.

«Ожидания от второй половины сезона? Возможно все, но я не хочу загадывать. Нужно выходить, выкладываться в каждом матче! У нас есть Кубок, чемпионат России. Надо двигаться от игры к игре и радовать наших болельщиков», — сказал Шунин «СЭ».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. В Кубке России бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ.