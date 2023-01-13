Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:49

Шунин — о второй части сезона: «Нужно выкладываться в каждом матче!»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» определил главную цель на вторую часть сезона.

«Ожидания от второй половины сезона? Возможно все, но я не хочу загадывать. Нужно выходить, выкладываться в каждом матче! У нас есть Кубок, чемпионат России. Надо двигаться от игры к игре и радовать наших болельщиков», — сказал Шунин «СЭ».

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. В Кубке России бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в 1/4 финала Пути РПЛ.

Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Первый, кто бросил вызов Руа, Бродеру и Белфору. Николаю Хабибулину — 50
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Краснодар» объявил об отмене матча против «Левски»
Камоцци: «Без соответствующей подготовки Промес не сможет играть на сто процентов»
Агент Вагнера: «У нас есть идея создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который поставлял бы бразильцев в Москву»
Свободные агенты РПЛ и игроки с истекающими контрактами: куда перейдут Дзюба, Ионов и Урунов
Булыкин считает, что Глушаков может создать хорошую атмосферу в «Локомотиве»
«Васко Да Гама» объявил о переходе бывшего голкипера «Зенита» Ивана
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нигматуллин — о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»: «Локо» сейчас не соответствует его амбициям"

Агент Вагнера: «У нас есть идея создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который поставлял бы бразильцев в Москву»