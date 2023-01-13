Шунин: «После чемпионата мира в России симпатизировал Франции»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин в разговоре с «СЭ» рассказал, кому симпатизировал в финале чемпионата мира в Катаре.

«Конечно, следил! (за чемпионатом мира — прим. «СЭ») Болеть, наверное, ни за кого не болел, но симпатия была к Франции, особенно после нашего, российского ЧМ для Льориса. На прошлом чемпионате мира он ведь мог стать лучшим вратарем турнира, но допустил ошибку и сильнейшим признали Куртуа. Поэтому хотелось, чтобы сборная Франции хорошо выступила, но финал и ЧМ в целом получились очень интересными! Много матчей, где выручали вратари.

Стиль игры Мартинеса? Наверное, не поддерживаю такой стиль. Мне кажется, уважение к партнерам все равно должно быть. Но эмоции есть эмоции. Иногда они зашкаливают», — сказал Шунин «СЭ».

ЧМ-2022 прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).