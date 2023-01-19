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Лещук – о возможном переходе в АФК: «Думаю, имеет смысл подождать. Выступать в Европе намного интереснее»

Алина Савинова
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что думает о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«К решению РФС не переходить в Азию отношусь 50 на 50. Думаю, имеет смысл подождать, и мы можем в ближайшем будущем вернуться в европейские турниры. Тем более, что начались разговоры, что на Олимпиаду могут допустить наших спортсменов. Думаю, это толчок к тому, что и в других видах спорта нас могут вернуть.

Что касается Азии, то, возможно, Россию примут, но ведь и там есть сборные, которые могут не захотеть с нами играть. Как тогда поведет себя азиатская конфедерация? Непонятно. И если мы потом захотим вернуться обратно в УЕФА, то, думаю, это сложный и долгий процесс. Плюсы от перехода в Азию — международные матчи, но при этом, конечно, хочется выступать в Европе. Это намного интереснее», — приводит Sport24 слова Лещука.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-19-leshchuk-o-perekhode-v-aziyu-imeyet-smysl-podozhdat-khochetsya-vystupat-v-yevrope-eto-namnogo-interesneye

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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1.63

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21%

1.85
Игорь Лещук
Футбол
РФС
УЕФА
2
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