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Лещук: «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Этот стереотип хочется исправлять»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал о своих интересах.

— Игорь, ты известен как разносторонняя личность с массой нефутбольных интересов, чем охотно делишься.

— Да, честно говоря, больше люблю общаться не про футбол.

— Потому что после матчей задают одни и те же вопросы?

— И это тоже. Второй момент — нужно фильтровать речь, ты не можешь говорить все открыто, какие-то вещи воспринимаются в штыки. С тем же медиафутболом, скажем, выводили на какие-то провокационные ответы. Куда интереснее общаться на другие темы. Хотя у нас принято говорить, что футболисты тупые и с ними не о чем говорить. Но и глупые, и интересные люди бывают во всех профессиях. В том числе в «Динамо» достаточно начитанных людей, с которыми можно пообщаться на любую тему. Этот стереотип хочется исправлять.

Игорь Лещук. «У нас принято говорить, что футболисты тупые. Это стереотип, который хочется исправить». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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