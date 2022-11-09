Сегодня, 19:10
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» высказался о сорвавшемся переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».
— Захаряну пора уже уезжать?
— Ну куда-нибудь да, пора ему уехать.
— В «Челси».
— Он там нужен, думаешь?
— Думаю, пока нет, но в перспективе.
— Давай представим, что его возьмут в «Челси». Его же отдадут куда-нибудь в аренду. Не факт, что он там будет еще играть. То есть непонятно, в какую аренду его отдадут. Язык он не знает.
— Он учит английский.
— Ну что-то учит. Надо ехать, конечно, если будет реальное предложение. Не задумываясь. Ну, видишь, что-то помешало.
— Ну мы знаем, что.
— Что, ситуация?
— Да, экономические факторы, сложности с переводами.
— Если бы было большое желание его купить, они бы что-то придумали.
— Вы его продолжаете стебать или все уже?
— По поводу «Челси»?
— Да.
— Нет. Есть другие поводы, над чем его стебать.
— Ты видел, как он прибавил в последних турах?
— Он в том сезоне играл еще лучше.
— В начале сезона как будто был спад, а теперь прямо подъем.
— Слушай, у всей команды был спад. Не только у Захи. Он же не один выходит на поле, играет команда. Конечно, если команде тяжело, пришел новый тренер, мы только начали привыкать к его требованиям, тяжело играть. Меньше доходил мяч до Захи. Под него кто-то меньше открывался. Тяжело в одиночку брать и всех обыгрывать. Поэтому не могу сказать, что у него был спад. Спад был у всей команды.