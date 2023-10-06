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Сегодня, 20:05

Лещук: «Скучаем ли по Захаряну? Это он по нам скучает»

Лещук высказался об игре Захаряна за «Реал Сосьедад»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в комментарии для «СЭ» высказался об игре Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

— Превью к матчу со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat — это хорошая работа нашей медиакоманды. Я их последнее время подстегиваю, немножко критикую. Но сделали хороший ролик. Посмотрел его раза три или четыре, пока показывал своим знакомым, которые не видели. Мне понравилось, хорошо. С юмором и достаточно красиво вышло, — сказал Лещук.

— Какой образ больше всего понравился?

— Заха, наверное. (Смеется.)

— Почему?

— Недоступен для нас теперь.

— Скучаете по нему?

— Думаю, что он по нам скучает. Не знаю, пришли хорошие качественные игроки, показывают результат, но, конечно, с ним играли долгое время. Были какие-то общие темы. За него можно только порадоваться, что он сейчас там. Надеюсь, закрепится и будет играть намного больше.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо». После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

«Реал Сосьедад» идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков за 8 туров.

Арсен Захарян
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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