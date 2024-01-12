Новичок «Динамо» Кудравец: «В Москве много суеты, слишком большой город»

Белорусский новичок «Динамо», вратарь Максим Кудравец поделился впечатлениями от Москвы.

«Можно ли сравнивать Москву и Минск? В Москве много суеты, очень большое пространство, много людей. Первое впечатление — слишком большой город. Пробки тоже запомнились, можно надолго встать. В Минске с этим проще. Но центр Москвы очень красивый», — приводит Sport24 слова Кудравца.

«Динамо» подписало Кудравца летом 2023 года, голкипер провел остаток чемпионата Белоруссии-2023 в составе БАТЭ на правах аренды и присоединился к московскому клубу в зимнюю паузу.