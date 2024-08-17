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Сегодня, 11:54

Вратарь «Динамо» Кудравец считает, что РПЛ сильнее чемпионата Белоруссии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец заявил, что РПЛ по уровню сильнее чемпионата Белоруссии по футболу.

Кудравец дебютировал за «Динамо» в матче второго тура пути РПЛ FONBET Кубка России против махачкалинского «Динамо» (2:1).

«За пару дней ко мне подошел тренер вратарей, сказал готовиться и что еще не решили, кто будет играть в матче с махачкалинским «Динамо». Я готовился, ждал, в день игры уже узнал. Что касается конкуренции, то в «Динамо» очень качественные вратари, стараемся на тренировках, там уже тренерский штаб смотрит. Почему решил перейти в «Динамо», если у России нет еврокубков, а у Белоруссии есть? Я перешел в «Динамо», потому что здесь чемпионат сильнее. Можно расти и развиваться», — приводит слова вратаря ТАСС.

Источник: ТАСС
ФК Динамо (Москва)
Андрей Кудравец
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